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Мясорубка Vitek VT-3644 купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Vitek VT-3644

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Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 1
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 2
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 3
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 4
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 5
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 6
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 7
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 8
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 9
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 10
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 11
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 12
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 13
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 14
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 15
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 16
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 17
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 18
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 19
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 1
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 2
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 3
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 4
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 5
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 6
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 7
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 8
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 9
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 10
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 11
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 12
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 13
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 14
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 15
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 16
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 17
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 18
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 19
  • Мясорубка Vitek VT-3644 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 448548
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
Длина сетевого шнура
1.1
Насадки
диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, головка мясорубки в сборе (с установленным шнеком, ножом, решёткой и гайкой), толкатель, лоток для продуктов, инструкция по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х47х28
Вес, г.
367

Описание товара Мясорубка Vitek VT-3644

Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis характеризуется высокой мощностью и предназначена для измельчения продуктов питания. В устройстве есть функция реверса. Благодаря вращению в обратном направлении можно извлечь застрявшие кусочки продуктов. Модель оптимальна для обработки значительного количества мяса, рыбы, грибов или овощей. Решетка из нержавеющей стали с отверстиями среднего диаметра характеризуется высокой износостойкостью и сохраняет первоначальный внешний вид в процессе длительной эксплуатации.Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis оснащена длинным сетевым шнуром. Благодаря этому модель можно поставить на значительном расстоянии от розетки. Корпус мясорубки изготовлен из прочного пластика, устойчивого к сколам и трещинам. Время непрерывной работы устройства составляет 5 мин. Прорезиненные ножки уменьшают вибрацию во время работы и предотвращают скольжение мясорубки. В комплекте есть пластиковый лоток, предназначенный для удобной загрузки продуктов в устройство. Съемные детали можно мыть в воде с применением обычных средств.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Vitek VT-3644




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
Длина сетевого шнура
1.1
Насадки
диск для фарша
Развернуть
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, головка мясорубки в сборе (с установленным шнеком, ножом, решёткой и гайкой), толкатель, лоток для продуктов, инструкция по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis характеризуется высокой мощностью и предназначена для измельчения продуктов питания. В устройстве есть функция реверса. Благодаря вращению в обратном направлении можно извлечь застрявшие кусочки продуктов. Модель оптимальна для обработки значительного количества мяса, рыбы, грибов или овощей. Решетка из нержавеющей стали с отверстиями среднего диаметра характеризуется высокой износостойкостью и сохраняет первоначальный внешний вид в процессе длительной эксплуатации.Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis оснащена длинным сетевым шнуром. Благодаря этому модель можно поставить на значительном расстоянии от розетки. Корпус мясорубки изготовлен из прочного пластика, устойчивого к сколам и трещинам. Время непрерывной работы устройства составляет 5 мин. Прорезиненные ножки уменьшают вибрацию во время работы и предотвращают скольжение мясорубки. В комплекте есть пластиковый лоток, предназначенный для удобной загрузки продуктов в устройство. Съемные детали можно мыть в воде с применением обычных средств.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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