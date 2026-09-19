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Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01

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Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 1
Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 2
Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 3
Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор
  • Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 1
  • Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 2
  • Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 3
  • Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
5 520 руб.  7 404 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 444313
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Характеристики

Бренд
70MAI
Тип товара
Компрессор
Размеры в упаковке, см
21х20х11
Вес, кг.
2

Описание товара Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01

Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01 - воздушный компрессор с цилиндрами из анодированного алюминиевого сплава и немецким поршнем способен поднять давление до 7 атмосфер. Стандартная автомобильная шина накачивается в среднем за 3 мин. Корпус выполнен в форме небольшого металлического ящика с удобной ручкой-лямкой. Компрессор имеет встроенные кабель питания с адаптером в прикуриватель и мягкий резиновый шланг.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный 70mai Air Compressor Midrive TP01




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Характеристики
Бренд
70MAI
Тип товара
Компрессор
Описание
Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01 - воздушный компрессор с цилиндрами из анодированного алюминиевого сплава и немецким поршнем способен поднять давление до 7 атмосфер. Стандартная автомобильная шина накачивается в среднем за 3 мин. Корпус выполнен в форме небольшого металлического ящика с удобной ручкой-лямкой. Компрессор имеет встроенные кабель питания с адаптером в прикуриватель и мягкий резиновый шланг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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