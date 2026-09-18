Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196703
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
3.43
Описание товара Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15
Автомобильный компрессор BERKUT Specialist (модель: SPEC-15) предназначен для накачивания шин автомобилей и других транспортных средств. Главной особенностью устройства является его интеграция в пластиковый милитари-бокс, который позволяет эксплуатировать компрессор в экстремальных условиях и значительно упрощает его хранение и транспортировку. В компрессор внедрена новая поршневая группа, благодаря чему его производительность выросла до 44 л/мин. SPEC-15 маркируется специальной юбилейной эмблемой и выпускается ограниченной партией.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Автомобильный компрессор BERKUT Specialist (модель: SPEC-15) предназначен для накачивания шин автомобилей и других транспортных средств. Главной особенностью устройства является его интеграция в пластиковый милитари-бокс, который позволяет эксплуатировать компрессор в экстремальных условиях и значительно упрощает его хранение и транспортировку. В компрессор внедрена новая поршневая группа, благодаря чему его производительность выросла до 44 л/мин. SPEC-15 маркируется специальной юбилейной эмблемой и выпускается ограниченной партией.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut SPEC-15