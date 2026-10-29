Компрессор автомобильный Berkut PRO-22
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Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб.
В наличии
Код товара: 411587
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 440 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х23х18
Вес, кг.
3
Описание товара Компрессор автомобильный Berkut PRO-22
Профессиональный компрессор BERKUT PRO-22 — предназначен для стационарной установки и обязательной работы в паре с ресивером (резервуаром для сжатого воздуха). Модель оснащена усиленным шлангом высокого давления в стальной оплетке и теплоизоляционном кожухе, обратным клапаном и тепловой защитой, которая отключает устройство при перегреве. Устройство устойчиво к перепадам температур, а также характеризуются водо- и пыленепроницаемым исполнением. Данный компрессор может быть установлен в подкапотном отсеке для выполнения профессиональных задач: управление пневмосигналом и пневмоподвеской, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
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Профессиональный компрессор BERKUT PRO-22 — предназначен для стационарной установки и обязательной работы в паре с ресивером (резервуаром для сжатого воздуха). Модель оснащена усиленным шлангом высокого давления в стальной оплетке и теплоизоляционном кожухе, обратным клапаном и тепловой защитой, которая отключает устройство при перегреве. Устройство устойчиво к перепадам температур, а также характеризуются водо- и пыленепроницаемым исполнением. Данный компрессор может быть установлен в подкапотном отсеке для выполнения профессиональных задач: управление пневмосигналом и пневмоподвеской, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция
Компрессор автомобильный Berkut PRO-22 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 21440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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