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Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка

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Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 1
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 2
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 3
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 4
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 5
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 6
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 7
Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 1
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 2
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 3
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 4
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 5
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 6
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 7
  • Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424607
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка

Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. The Seventh One — седьмой студийный альбом Toto, изданный в 1988 году.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро

Отзывы о товаре Toto - The Seventh One (0190758011516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. The Seventh One — седьмой студийный альбом Toto, изданный в 1988 году.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро
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