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Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка

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Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка - фото 1
Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bocelli Andrea, Believe (0602435158532) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
BELIEVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423167
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Характеристики

Бренд
Classics & Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Classics & Jazz
Barcode
[0602435158532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bocelli Andrea, Believe (0602435158532) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
BELIEVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You'll Never Walk Alone, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce E' Sentire), Hallelujah, Pianissimo, Amazing Grace, Preghiera (Alla Mente Confusa), Gratia Plena, Cantique De Jean Racine, Inno Sussurato, Oh, Madre Benedetta! (Adagio Di Albinoni), I Believe, Ave Maria, Angele Dei, Agnus Dei, Mui Grandes Noit' E Dia, Mira Il Tuo Popolo, Amazing Grace (Solo Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка

Всемирно известный и любимый итальянский тенор Андреа Бочелли выпускает захватывающий альбом «Believe», прославляющий силу музыки, успокаивающую душу. В него вошли ранее не издававшийся трек великого итальянского композитора Эннио Морриконе, а также «Gratia Plena» из получившего признание критиков фильма «Фатима», два дуэта с отмеченным наградами меццо-сопрано Сесилией Бартоли и впервые Так или иначе, Андреа Бочелли записал свои собственные интерпретации «Аве Мария» и «Падре Ностро», а также такие известные фавориты, как «Аллилуйя», «Ты никогда не пойдешь один» и «Удивительная благодать». «Believe», спродюсированный Стивеном Меркурио и Гайдном Бендаллом, представляет собой сборник вдохновляющих песен, которые вдохновляли и поддерживали Бочелли на протяжении многих лет.

Отзывы о товаре Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Classics & Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Classics & Jazz
Barcode
[0602435158532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bocelli Andrea, Believe (0602435158532) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
BELIEVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You'll Never Walk Alone, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce E' Sentire), Hallelujah, Pianissimo, Amazing Grace, Preghiera (Alla Mente Confusa), Gratia Plena, Cantique De Jean Racine, Inno Sussurato, Oh, Madre Benedetta! (Adagio Di Albinoni), I Believe, Ave Maria, Angele Dei, Agnus Dei, Mui Grandes Noit' E Dia, Mira Il Tuo Popolo, Amazing Grace (Solo Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Всемирно известный и любимый итальянский тенор Андреа Бочелли выпускает захватывающий альбом «Believe», прославляющий силу музыки, успокаивающую душу. В него вошли ранее не издававшийся трек великого итальянского композитора Эннио Морриконе, а также «Gratia Plena» из получившего признание критиков фильма «Фатима», два дуэта с отмеченным наградами меццо-сопрано Сесилией Бартоли и впервые Так или иначе, Андреа Бочелли записал свои собственные интерпретации «Аве Мария» и «Падре Ностро», а также такие известные фавориты, как «Аллилуйя», «Ты никогда не пойдешь один» и «Удивительная благодать». «Believe», спродюсированный Стивеном Меркурио и Гайдном Бендаллом, представляет собой сборник вдохновляющих песен, которые вдохновляли и поддерживали Бочелли на протяжении многих лет.
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