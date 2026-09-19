Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Andrea Bocelli - Believe (0602435158532) виниловая пластинка
Всемирно известный и любимый итальянский тенор Андреа Бочелли выпускает захватывающий альбом «Believe», прославляющий силу музыки, успокаивающую душу. В него вошли ранее не издававшийся трек великого итальянского композитора Эннио Морриконе, а также «Gratia Plena» из получившего признание критиков фильма «Фатима», два дуэта с отмеченным наградами меццо-сопрано Сесилией Бартоли и впервые Так или иначе, Андреа Бочелли записал свои собственные интерпретации «Аве Мария» и «Падре Ностро», а также такие известные фавориты, как «Аллилуйя», «Ты никогда не пойдешь один» и «Удивительная благодать». «Believe», спродюсированный Стивеном Меркурио и Гайдном Бендаллом, представляет собой сборник вдохновляющих песен, которые вдохновляли и поддерживали Бочелли на протяжении многих лет.
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