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Микрофон Oklick MP-M009B черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон Oklick MP-M009B черный

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Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 1
Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 2
Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 3
Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 4
Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 5
Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 1
  • Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 2
  • Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 3
  • Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 4
  • Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 5
  • Микрофон Oklick MP-M009B черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420510
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Микрофон Oklick MP-M009B черный

Проводной микрофон OKLICK MP-M009B относится к разряду устройств бюджетного ценового сегмента. Длина провода составляет 1, 8 м, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную работу с аппаратом. Чувствительность микрофона - 58 дБ, а его частотность находится в диапазоне от 50 Гц до 16 Кгц. Это обеспечивает хороший звук во время использования устройства на самых различных мероприятиях, в залах с разнообразными акустическими характеристиками. Габариты микрофона OKLICK MP-M009B составляют 155x254 мм (ширина, высота соответственно), а его масса - 65 г. Такое устройство удобно и комфортно будет держать в руках даже на протяжении продолжительного мероприятия. Производитель предоставляет гарантию на аппарат один год.

Отзывы о товаре Микрофон Oklick MP-M009B черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Описание
Проводной микрофон OKLICK MP-M009B относится к разряду устройств бюджетного ценового сегмента. Длина провода составляет 1, 8 м, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную работу с аппаратом. Чувствительность микрофона - 58 дБ, а его частотность находится в диапазоне от 50 Гц до 16 Кгц. Это обеспечивает хороший звук во время использования устройства на самых различных мероприятиях, в залах с разнообразными акустическими характеристиками. Габариты микрофона OKLICK MP-M009B составляют 155x254 мм (ширина, высота соответственно), а его масса - 65 г. Такое устройство удобно и комфортно будет держать в руках даже на протяжении продолжительного мероприятия. Производитель предоставляет гарантию на аппарат один год.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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