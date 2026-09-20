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Микрофон Oklick MP-M400 3м черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон Oklick MP-M400 3м черный

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Микрофон Oklick MP-M400 3м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541494
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
20х7х6
Вес, г.
60

Описание товара Микрофон Oklick MP-M400 3м черный

Универсальный микрофон Oklick MP-M400 подходит для общения, проведения переговоров, трансляций и может использоваться как с компьютером, так и с другими устройствами, имеющими AUX разъем. Микрофон подключается через jack 3.5 мм. Микрофон оснащен прищепкой для удобного закрепления, имеет длинный провод (3 м.) и позолоченный штекер jack 3.5 мм. В комплект входит удобный и практичный влагозащитный мешочек для переноски и 2 сменных ветрозащитных фильтра, снижающих внешние звуковые помехи.

Отзывы о товаре Микрофон Oklick MP-M400 3м черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Описание
Универсальный микрофон Oklick MP-M400 подходит для общения, проведения переговоров, трансляций и может использоваться как с компьютером, так и с другими устройствами, имеющими AUX разъем. Микрофон подключается через jack 3.5 мм. Микрофон оснащен прищепкой для удобного закрепления, имеет длинный провод (3 м.) и позолоченный штекер jack 3.5 мм. В комплект входит удобный и практичный влагозащитный мешочек для переноски и 2 сменных ветрозащитных фильтра, снижающих внешние звуковые помехи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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