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Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] купить с доставкой в Москве
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Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]

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Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 1
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 2
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 3
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 4
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 5
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 6
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 1
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 2
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 3
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 4
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 5
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 6
  • Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х16
Вес, г.
600

Описание товара Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]

Микрофон Defender Forte GMC 300 предназначен для использования с настольными компьютерами и ноутбуками. Электретный принцип действия и всенаправленность круглой плоской мембраны позволяют точно улавливать звуки со всех сторон. Поп фильтр обеспечивает четкость передачи голоса без посторонних окружающих шумов.

Отзывы о товаре Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Defender Forte GMC 300 предназначен для использования с настольными компьютерами и ноутбуками. Электретный принцип действия и всенаправленность круглой плоской мембраны позволяют точно улавливать звуки со всех сторон. Поп фильтр обеспечивает четкость передачи голоса без посторонних окружающих шумов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - по цене 910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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