Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 702942
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Загружаем...
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Загружаем...
910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х16
Вес, г.
600
Описание товара Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]
Микрофон Defender Forte GMC 300 предназначен для использования с настольными компьютерами и ноутбуками. Электретный принцип действия и всенаправленность круглой плоской мембраны позволяют точно улавливать звуки со всех сторон. Поп фильтр обеспечивает четкость передачи голоса без посторонних окружающих шумов.
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Микрофон Defender Forte GMC 300 предназначен для использования с настольными компьютерами и ноутбуками. Электретный принцип действия и всенаправленность круглой плоской мембраны позволяют точно улавливать звуки со всех сторон. Поп фильтр обеспечивает четкость передачи голоса без посторонних окружающих шумов.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - по цене 910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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