Top.Mail.Ru
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 1
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 2
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 3
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
30-16000 Гц
Длина кабеля, м
1.5
  • Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 1
  • Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 2
  • Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 3
  • Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)
1 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Микрофон
Выходное сопротивление
2200
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, складная тренога, поп-фильтр
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
30-16000 Гц
Чувствительность
-47 дБ
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)

Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах. Легкая компактная конструкция, простое подключение.

Отзывы о товаре Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Микрофон
Выходное сопротивление
2200
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, складная тренога, поп-фильтр
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
30-16000 Гц
Чувствительность
-47 дБ
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах. Легкая компактная конструкция, простое подключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - по цене 1400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...