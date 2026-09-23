Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х9х7
Вес, г.
140
Описание товара Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey
Микрофон Defender MIC-111 подключается к настольному компьютеру и обеспечивает чистую запись голоса. Он имеет устойчивую пластиковую подставку и гибкую стойку с простой регулировкой положения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном 20-13000 Гц без искажений передает голос при общении, дистанционном обучении, записи речи. Для проводного подключения микрофона Defender MIC-111 к ПК используется кабель с аудиоразъемом jack 3.5 мм. Он имеет длину 150 см и гибкую защитную оплетку.
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Микрофон Defender MIC-111 подключается к настольному компьютеру и обеспечивает чистую запись голоса. Он имеет устойчивую пластиковую подставку и гибкую стойку с простой регулировкой положения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном 20-13000 Гц без искажений передает голос при общении, дистанционном обучении, записи речи. Для проводного подключения микрофона Defender MIC-111 к ПК используется кабель с аудиоразъемом jack 3.5 мм. Он имеет длину 150 см и гибкую защитную оплетку.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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