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Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey купить с доставкой в Москве
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Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey

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Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 1
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 2
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 3
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 4
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 5
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.5
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 1
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 2
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 3
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 4
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 5
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467071
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х9х7
Вес, г.
140

Описание товара Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey

Микрофон Defender MIC-111 подключается к настольному компьютеру и обеспечивает чистую запись голоса. Он имеет устойчивую пластиковую подставку и гибкую стойку с простой регулировкой положения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном 20-13000 Гц без искажений передает голос при общении, дистанционном обучении, записи речи. Для проводного подключения микрофона Defender MIC-111 к ПК используется кабель с аудиоразъемом jack 3.5 мм. Он имеет длину 150 см и гибкую защитную оплетку.

Отзывы о товаре Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
компьютерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
54
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Defender MIC-111 подключается к настольному компьютеру и обеспечивает чистую запись голоса. Он имеет устойчивую пластиковую подставку и гибкую стойку с простой регулировкой положения. Всенаправленный конденсаторный микрофон с частотным диапазоном 20-13000 Гц без искажений передает голос при общении, дистанционном обучении, записи речи. Для проводного подключения микрофона Defender MIC-111 к ПК используется кабель с аудиоразъемом jack 3.5 мм. Он имеет длину 150 см и гибкую защитную оплетку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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