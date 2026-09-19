Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный
Мышь беспроводная SteelSeries Rival 3 Wireless — высокоточная модель, которая оптимально подходит для прохождения аркад, стратегий, симуляторов и других видов игр. Изделие изготовлено из прочных материалов, устойчивых к преждевременному износу и потере первоначального вида. Для синхронизации с устройствами предусмотрено два типа связи – посредством USB-коннектора или Bluetooth. Мышь беспроводная SteelSeries Rival 3 Wireless позволяет изменять разрешение датчика в диапазоне от 100 до 18000 dpi, поэтому пользователь может подобрать оптимальные параметры позиционирования сенсора для прохождения локации. Модель работает от двух батареек ААА и выдерживает автономное использование более 400 ч. Для удобства есть RGB-подсветка.
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