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Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный

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Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 1
Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 2
Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 3
Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 1
  • Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 2
  • Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 3
  • Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420159
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Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
68х38х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный

Мышь беспроводная SteelSeries Rival 3 Wireless — высокоточная модель, которая оптимально подходит для прохождения аркад, стратегий, симуляторов и других видов игр. Изделие изготовлено из прочных материалов, устойчивых к преждевременному износу и потере первоначального вида. Для синхронизации с устройствами предусмотрено два типа связи – посредством USB-коннектора или Bluetooth. Мышь беспроводная SteelSeries Rival 3 Wireless позволяет изменять разрешение датчика в диапазоне от 100 до 18000 dpi, поэтому пользователь может подобрать оптимальные параметры позиционирования сенсора для прохождения локации. Модель работает от двух батареек ААА и выдерживает автономное использование более 400 ч. Для удобства есть RGB-подсветка.

Отзывы о товаре Мышь Steelseries Rival 3 Wireless (62521) черный




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
68х38х120
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная SteelSeries Rival 3 Wireless — высокоточная модель, которая оптимально подходит для прохождения аркад, стратегий, симуляторов и других видов игр. Изделие изготовлено из прочных материалов, устойчивых к преждевременному износу и потере первоначального вида. Для синхронизации с устройствами предусмотрено два типа связи – посредством USB-коннектора или Bluetooth. Мышь беспроводная SteelSeries Rival 3 Wireless позволяет изменять разрешение датчика в диапазоне от 100 до 18000 dpi, поэтому пользователь может подобрать оптимальные параметры позиционирования сенсора для прохождения локации. Модель работает от двух батареек ААА и выдерживает автономное использование более 400 ч. Для удобства есть RGB-подсветка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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