Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-252 белая
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-252 белая
Технология SPIEGEL распределяет энергию в камере более равномерно, позволяя эффективно разогревать еду без использования поворотного стола. Биокерамическое покрытие позволяет реализовать настоящий 3D-нагрев, сохраняя при этом в продуктах витамины, минералы и другие полезные вещества и расходуя при этом гораздо меньше энергии! Объем 25 литров дает вам полную уверенность в том, что несмотря на компактные размеры этой микроволновой печи, вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи. Селектор на 12 функций и автоменю на 11 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. Кварцевый гриль — позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! Режим Разморозка — позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Режим Стерилизация — дает вашей СВЧ возможность уничтожать вредные микроорганизмы, стерилизовать камеру и посуду в ней. Режим Подогрев — позволяет поддерживать заданную температуру еды в течение выбранного времени.
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Теги товара: встраиваемые, 900 Вт, большие, белые, для офиса
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Теги товара: встраиваемые, 900 Вт, большие, белые, для офиса
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