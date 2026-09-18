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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218986
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х32
Вес, кг.
12

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 станет надежной помощницей в подогреве, размораживании и приготовлении различных продуктов. На передней стеклянной панели белого цвета расположены дисплей, поворотный механизм и сенсорные кнопки. Внутренняя камера отличается емкостью 20 литров и долговечными стенками из нержавеющей стали. Таймер на 99 минут позволяет программировать определенное время работы микроволновой печи. Bosch Serie 6 BFL524MW0 оборудована навесной дверцей, которая открывается нажатием кнопки.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MW0 станет надежной помощницей в подогреве, размораживании и приготовлении различных продуктов. На передней стеклянной панели белого цвета расположены дисплей, поворотный механизм и сенсорные кнопки. Внутренняя камера отличается емкостью 20 литров и долговечными стенками из нержавеющей стали. Таймер на 99 минут позволяет программировать определенное время работы микроволновой печи. Bosch Serie 6 BFL524MW0 оборудована навесной дверцей, которая открывается нажатием кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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