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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX

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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664537
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х47
Вес, кг.
18

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX

Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX привлекает к себе внимание стильным внешним видом и обладает широкой функциональностью, позволяя готовить вкусные блюда из разных продуктов, а также осуществлять разогрев и размораживание. Для удобства в работе техника оснащена таймером для регулировки времени и панелью с цифровым дисплеем – легко выбирайте нужные параметры приготовления простым касанием. Модель Electrolux LMS2203EMX предусматривает 5 уровней мощности, обеспечивающих настройку интенсивности приготовления. Внутренняя камера с покрытием из нержавеющей стали обладает объемом 20 л. Доступ к камере осуществляется через переднюю навесную дверцу, которая открывается нажатием кнопки.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMX привлекает к себе внимание стильным внешним видом и обладает широкой функциональностью, позволяя готовить вкусные блюда из разных продуктов, а также осуществлять разогрев и размораживание. Для удобства в работе техника оснащена таймером для регулировки времени и панелью с цифровым дисплеем – легко выбирайте нужные параметры приготовления простым касанием. Модель Electrolux LMS2203EMX предусматривает 5 уровней мощности, обеспечивающих настройку интенсивности приготовления. Внутренняя камера с покрытием из нержавеющей стали обладает объемом 20 л. Доступ к камере осуществляется через переднюю навесную дверцу, которая открывается нажатием кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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