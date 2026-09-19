Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-256 с лаконичной черной расцветкой лицевой панели обладает вместительностью 25 л, благодаря чему в ней можно разогревать большие порции блюд. Одной из главных особенностей устройства является отсутствие в его конструкции поворотного стола. Однако, благодаря системе Spiegel еда будет равномерно разогреваться со всех сторон за счет эффективного распределения микроволновых волн. Этому также способствует специальное биокерамическое покрытие, реализующее настоящий 3D-нагрев с сохранением всех полезных веществ и минералов в ингредиентах. Модель Weissgauff HMT-256 управляется при помощи селекторов на 12 функций и 11 автопрограмм. С их помощью в этом устройстве можно не только разогревать, но и полноценно готовить блюда. Получить на птице, курице, сосисках или рыбе аппетитную румяную корочку поможет кварцевый гриль. Режим Разморозка позволит подготовить к дальнейшей готовке ингредиенты, которые вы только что достали из морозильной камеры.
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