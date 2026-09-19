Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 415062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 35.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х28
Вес, кг.
11.1
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная
СВЧ-печь с грилем. Модель имеет следующие функции: Автоматическая разморозка, Автоматический разогрев, Ускоренный разогрев, Автоматическое приготовление, Функция задержки пуска. Объем модели 20 л, поэтому можно загружать большое количество еды. Мощность устройства доходит до 700 Вт. Внутри покрытие из высококачественной эмали. Материал очень гладкий, поэтому без труда очищается даже от пригоревших капель жира и масла. Поворотный стол и дверцу с уплотнителем рекомендуется мыть мягкой салфеткой с неабразивным гелем.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 35.3 см
Страна производитель
Китай
СВЧ-печь с грилем. Модель имеет следующие функции: Автоматическая разморозка, Автоматический разогрев, Ускоренный разогрев, Автоматическое приготовление, Функция задержки пуска. Объем модели 20 л, поэтому можно загружать большое количество еды. Мощность устройства доходит до 700 Вт. Внутри покрытие из высококачественной эмали. Материал очень гладкий, поэтому без труда очищается даже от пригоревших капель жира и масла. Поворотный стол и дверцу с уплотнителем рекомендуется мыть мягкой салфеткой с неабразивным гелем.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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