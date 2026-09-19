Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888B макс.30кг черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Тип крепления
Кронштейн
Установка
настенный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 415045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Тип крепления
Кронштейн
Установка
настенный
Цвет
черный
Дополнительно
Складная конструкция для экономии места. Можно повесить микроволновку на удобной для использования высоте. Лёгкая фиксация. Подходит для СВЧ-печей любой ширины. Регулировка длины: 325-492 мм Размеры: 128 х 46 х 492 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х10
Вес, кг.
1.13
Описание товара Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888B макс.30кг черный
Размеры: 128x46x492 мм. Регулировка длины: 325-492 мм. Максимальная нагрузка: 30 кг. Материал: сталь. Складная конструкция для экономии места. Можно повесить микроволновку на удобной для использования высоте. Легкая фиксация. Подходит для СВЧ-печей любой ширины. Все необходимые крепежи и инструкция в комплекте.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы
Теги товара: кронштейны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Тип крепления
Кронштейн
Установка
настенный
Цвет
черный
Дополнительно
Складная конструкция для экономии места. Можно повесить микроволновку на удобной для использования высоте. Лёгкая фиксация. Подходит для СВЧ-печей любой ширины. Регулировка длины: 325-492 мм Размеры: 128 х 46 х 492 мм
Страна производитель
Китай
Размеры: 128x46x492 мм. Регулировка длины: 325-492 мм. Максимальная нагрузка: 30 кг. Материал: сталь. Складная конструкция для экономии места. Можно повесить микроволновку на удобной для использования высоте. Легкая фиксация. Подходит для СВЧ-печей любой ширины. Все необходимые крепежи и инструкция в комплекте.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы
Теги товара: кронштейны
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы
Теги товара: кронштейны
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888B макс.30кг черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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