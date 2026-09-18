Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2005 серебристый макс.40кг настенный фиксированный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
серебристый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х12х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2005 серебристый макс.40кг настенный фиксированный
Кронштейн для микроволновой печи Holder MWS-2005 предназначен для крепления микроволновой печи к стене. Крепится на стену при помощи дюбелей. Консоли крепятся на любом расстоянии друг от друга. Экономит пространство в помещении. Длина консоли - 310 мм. Цвет - металлик. Максимальный вес - 40 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы
Теги товара: кронштейны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
серебристый
Страна производитель
Россия
Кронштейн для микроволновой печи Holder MWS-2005 предназначен для крепления микроволновой печи к стене. Крепится на стену при помощи дюбелей. Консоли крепятся на любом расстоянии друг от друга. Экономит пространство в помещении. Длина консоли - 310 мм. Цвет - металлик. Максимальный вес - 40 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы
Теги товара: кронштейны
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы
Теги товара: кронштейны
Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2005 серебристый макс.40кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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