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Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный

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Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 3
Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
белый
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221690
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный

Аксессуары для микроволновых печей Ultramounts – это идеальное решение для оптимизации пространства на вашей кухне. Модель UM888W, изготовленная ведущим производителем Ultramounts, представляет собой настенное крепление, позволяющее удобно разместить СВЧ-печь на оптимальной для вас высоте. Складная конструкция изделия обеспечивает экономию места, что особенно актуально для небольших кухонь. Универсальные крепления подходят для микроволновок любой ширины, а простая и надёжная фиксация гарантирует безопасность и долговечность в эксплуатации. Возможность регулировки длины от 325 до 492 мм позволяет индивидуально настраивать крепление в зависимости от размеров вашей техники. Эти аксессуары не только сохранят пространство вашей кухни, но и обеспечат комфорт и удобство в использовании микроволновой печи, предоставляя быстрый доступ и лёгкую фиксацию. С Ultramounts UM888W ваша кухня станет более функциональной и эстетичной.



Теги товара: кронштейны

Отзывы о товаре Кронштейн для СВЧ Ultramounts UM 888W белый макс.30кг настенный фиксированный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для микроволновых печей Ultramounts – это идеальное решение для оптимизации пространства на вашей кухне. Модель UM888W, изготовленная ведущим производителем Ultramounts, представляет собой настенное крепление, позволяющее удобно разместить СВЧ-печь на оптимальной для вас высоте. Складная конструкция изделия обеспечивает экономию места, что особенно актуально для небольших кухонь. Универсальные крепления подходят для микроволновок любой ширины, а простая и надёжная фиксация гарантирует безопасность и долговечность в эксплуатации. Возможность регулировки длины от 325 до 492 мм позволяет индивидуально настраивать крепление в зависимости от размеров вашей техники. Эти аксессуары не только сохранят пространство вашей кухни, но и обеспечат комфорт и удобство в использовании микроволновой печи, предоставляя быстрый доступ и лёгкую фиксацию. С Ultramounts UM888W ваша кухня станет более функциональной и эстетичной.


Теги товара: кронштейны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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