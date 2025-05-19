Тостер Starwind ST7002 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тостер Starwind ST7002 черный
Элегантный тостер STARWIND ST7002 выполнен в классическом черном цвете. Невозможно представить современную кухню без тостера, этот маленький помощник дает возможность превратить даже подсушенный хлеб в хрустящий и ароматный ломтик, который вызывает желание тут же съесть его. Миниатюрный тостер с электронном-механическим управлением имеет размеры 250 х 150 х 170 миллиметров и мощность 700 ватт. Его корпус изготовлен из качественного пластика, стойкого к нагреванию. Ножки этой модели покрыты специальным нескользящим материалом, что обеспечит высокую устойчивость устройства на рабочей поверхности. Кусочки хлеба плавно опускаются и поднимаются при помощи специальной конструкции - лифта. Для дополнительного удобства тостер оснащен специальным выдвижным поддоном, позволяющим удалять скопившиеся крошки. На боковой панели расположена управляющая рукоятка. С ее помощью можно регулировать степень обжаривания ломтиков хлеба. В данной модели таких степеней - семь. Конструкция предусматривает наличие специального отсека для хранения электрического кабеля.
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Теги товара: на 2 тоста, черные
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: на 2 тоста, черные
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены вообще супер
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, не занимает много места на столе, цена адекватная за такую функциональность. Пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет для своей цены пока работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Новый, работает. Нагрев очень сильный, хватает менее 1минуты, спираль накаляется "до бела" и это не очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
доставка вовремя, все в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер за невысокую стоимость. 2 слота, лоток для крошек, 7 степеней прожарки. Компактный, отлично вписался в кухонный интерьер. Очень вкусные тосты получаются, мы уже не представляем себе завтрак без них. Здорово экономит время)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,недорогой тостер,ничего лишнего,пока все устраивает!Фото соответствует описанию.Работает исправно.Используем 3 степень прожарки.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидала что так понравится . Взяла бюджетный вариант за скромную цену в 1060 руб. Нужно приспособиться что- бы добиться желаемого результата. На 5 для меня слишком, на тройке- самое то. Попробую ещë на 4 режиме. очень довольна приобретением. Доставлен в красивой недеформированной коробочке и раньше указанной даты, может быть прекрасным подарком, который я сделала себе сама.
Достоинства:
Комментарий:
Я получила то что хотела, маленький, компактный, хлебушек прожаривает равномерно, а цена- вообще подарок! Большое спасибо, однозначная рекомендация к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный тостер. Свои функции выполняет,запаха нету.
Отзывы о товаре Тостер Starwind ST7002 черный
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены вообще супер
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, не занимает много места на столе, цена адекватная за такую функциональность. Пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Пойдет для своей цены пока работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Новый, работает. Нагрев очень сильный, хватает менее 1минуты, спираль накаляется "до бела" и это не очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
доставка вовремя, все в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер за невысокую стоимость. 2 слота, лоток для крошек, 7 степеней прожарки. Компактный, отлично вписался в кухонный интерьер. Очень вкусные тосты получаются, мы уже не представляем себе завтрак без них. Здорово экономит время)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,недорогой тостер,ничего лишнего,пока все устраивает!Фото соответствует описанию.Работает исправно.Используем 3 степень прожарки.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидала что так понравится . Взяла бюджетный вариант за скромную цену в 1060 руб. Нужно приспособиться что- бы добиться желаемого результата. На 5 для меня слишком, на тройке- самое то. Попробую ещë на 4 режиме. очень довольна приобретением. Доставлен в красивой недеформированной коробочке и раньше указанной даты, может быть прекрасным подарком, который я сделала себе сама.
Достоинства:
Комментарий:
Я получила то что хотела, маленький, компактный, хлебушек прожаривает равномерно, а цена- вообще подарок! Большое спасибо, однозначная рекомендация к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный тостер. Свои функции выполняет,запаха нету.