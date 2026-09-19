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Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный

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Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 1
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 2
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 3
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 4
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 5
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 6
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 7
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 8
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 9
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 10
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 11
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 12
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 13
Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
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  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 2
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 3
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 4
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 5
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 6
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 7
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 8
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 9
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 10
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 11
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 12
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 13
  • Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414539
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
Приготовление на пару, "Мультиповар", "Выпечка", "Тушение", "Молочная каша", "Плов", "Суп", "Жарка", "Крупы", "Йогурт"
Функции и особенности
Поддержание тепла, Отложенный старт, Приготовление на пару, Жарка, Йогурт, Молочная каша, Выпечка, Мультиповар
Комплектация
Мерный стаканчик; Пароварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х32
Вес, кг.
3.5

Описание товара Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный

Мультиварка, мощность 860 Вт, объем 5 л, покрытие чаши антипригарное, электронное управление, количество программ 10, дисплей светодиодный (LED), таймер 24 ч, материал корпуса: сталь, отложенный старт, ручная установка температуры, автоматические программы приготовления, автоподогрев, предварительная отмена автоподогрева.

Отзывы о товаре Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
Приготовление на пару, "Мультиповар", "Выпечка", "Тушение", "Молочная каша", "Плов", "Суп", "Жарка", "Крупы", "Йогурт"
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Функции и особенности
Поддержание тепла, Отложенный старт, Приготовление на пару, Жарка, Йогурт, Молочная каша, Выпечка, Мультиповар
Комплектация
Мерный стаканчик; Пароварка
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка, мощность 860 Вт, объем 5 л, покрытие чаши антипригарное, электронное управление, количество программ 10, дисплей светодиодный (LED), таймер 24 ч, материал корпуса: сталь, отложенный старт, ручная установка температуры, автоматические программы приготовления, автоподогрев, предварительная отмена автоподогрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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