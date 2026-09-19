Top.Mail.Ru
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 1
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 2
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 3
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 4
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 5
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 6
Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 1
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 2
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 3
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 4
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 5
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 6
  • Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414527
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксер
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, г.
825

Описание товара Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый

Мощность 250 Вт достаточно для выполнения задач, необходимых на домашней кухне. Возможность выбора скорости работы. Всего представлено 5 режимов. В комплекте прилагается два венчика для взбивания и два крюка для теста. При нажатии кнопки для переключения скоростей осуществляется высвобождение насадок. Все насадки выполнены из нержавеющей стали, не деформируются при долгой эксплуатации и не требуют особых условий для очистки.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксер
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Чаша
Нет
Количество насадок
4
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 250 Вт достаточно для выполнения задач, необходимых на домашней кухне. Возможность выбора скорости работы. Всего представлено 5 режимов. В комплекте прилагается два венчика для взбивания и два крюка для теста. При нажатии кнопки для переключения скоростей осуществляется высвобождение насадок. Все насадки выполнены из нержавеющей стали, не деформируются при долгой эксплуатации и не требуют особых условий для очистки.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер ручной Starwind SHM-211 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...