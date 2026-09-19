Top.Mail.Ru
Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX - фото 1
Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX - фото 1
  • Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411028
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х16
Вес, кг.
1.08

Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX

Вскипятите воду Zelmer ZCK7921 – электрочайник с интересной кольцевой подсветкой работы. Мощность нагревательного элемента - 2200 Вт, вам не придётся долго ждать закипания воды. Есть звуковой сигнал об окончании работы. Крышка открывается нажатием на кнопку, это удобно и безопасно для того чтобы наливать или доливать воду. Ваш комфорт Корпус сделан из нержавеющей стали, что придает чайнику дополнительную надежность и долговечность, его легко мыть и чистить. В носике уставлен фильтр от накипи. Не важно как ставить чайник на основание, его можно вращать на 360. Удобная кольцевая подсветка приятно дополняет дизайн, визуально показывает работу, видна со всех сторон. Тройная защита В этой модели реализована эффективная система защиты. При закипании, снятии с подставки или включении без воды прибор автоматически отключается.

Отзывы о товаре Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Вскипятите воду Zelmer ZCK7921 – электрочайник с интересной кольцевой подсветкой работы. Мощность нагревательного элемента - 2200 Вт, вам не придётся долго ждать закипания воды. Есть звуковой сигнал об окончании работы. Крышка открывается нажатием на кнопку, это удобно и безопасно для того чтобы наливать или доливать воду. Ваш комфорт Корпус сделан из нержавеющей стали, что придает чайнику дополнительную надежность и долговечность, его легко мыть и чистить. В носике уставлен фильтр от накипи. Не важно как ставить чайник на основание, его можно вращать на 360. Удобная кольцевая подсветка приятно дополняет дизайн, визуально показывает работу, видна со всех сторон. Тройная защита В этой модели реализована эффективная система защиты. При закипании, снятии с подставки или включении без воды прибор автоматически отключается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...