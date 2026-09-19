Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Zelmer ZCK7921 INOX
Вскипятите воду Zelmer ZCK7921 – электрочайник с интересной кольцевой подсветкой работы. Мощность нагревательного элемента - 2200 Вт, вам не придётся долго ждать закипания воды. Есть звуковой сигнал об окончании работы. Крышка открывается нажатием на кнопку, это удобно и безопасно для того чтобы наливать или доливать воду. Ваш комфорт Корпус сделан из нержавеющей стали, что придает чайнику дополнительную надежность и долговечность, его легко мыть и чистить. В носике уставлен фильтр от накипи. Не важно как ставить чайник на основание, его можно вращать на 360. Удобная кольцевая подсветка приятно дополняет дизайн, визуально показывает работу, видна со всех сторон. Тройная защита В этой модели реализована эффективная система защиты. При закипании, снятии с подставки или включении без воды прибор автоматически отключается.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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