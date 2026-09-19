OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка

Трек-лист

Main Title, A Gift Of A Thistle, Wallace Courts Murron, The Secret Wedding, Attack On Murron, Revenge, Murron's Burial, Making Plans / Gathering The Clans, 'Sons Of Scotland', The Battle Of Stirling, For The Love Of A Princess, Falkirk, Betrayal & Desolation, Mornay's Dream, The Legend Spreads, The Princess Pleads For Wallace's Life, 'Freedom' / The Execution Bannockburn, End Credits