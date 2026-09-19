Top.Mail.Ru
Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
In Utero
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402680
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642453612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
In Utero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Serve The Servants, Scentless Apprentice, Heart-Shaped Box, Rape Me, Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle, Dumb, Very Ape, Milk It, Pennyroyal Tea, Radio Friendly Unit Shifter, Tourette's, All Apologies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка

Track List

A1Serve The Servants3:34
A2Scentless Apprentice3:47
A3Heart-Shaped Box4:39
A4Rape Me2:49
A5Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle4:07
A6Dumb2:29
B1Very Ape1:55
B2Milk It3:52
B3Pennyroyal Tea3:36
B4Radio Friendly Unit Shifter4:49
B5Tourette's1:33
B6All Apologies3:50

Отзывы о товаре Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642453612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
In Utero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Serve The Servants, Scentless Apprentice, Heart-Shaped Box, Rape Me, Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle, Dumb, Very Ape, Milk It, Pennyroyal Tea, Radio Friendly Unit Shifter, Tourette's, All Apologies
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Serve The Servants3:34
A2Scentless Apprentice3:47
A3Heart-Shaped Box4:39
A4Rape Me2:49
A5Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle4:07
A6Dumb2:29
B1Very Ape1:55
B2Milk It3:52
B3Pennyroyal Tea3:36
B4Radio Friendly Unit Shifter4:49
B5Tourette's1:33
B6All Apologies3:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - In Utero (0720642453612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...