John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lennon, John
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJohn Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитJohn Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) в...
Характеристики
Описание товара John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка
Mind Games (рус. Игры разума) — четвёртый сольный студийный альбом участника группы the Beatles Джона Леннона, вышедший в 1973 году. На момент записи альбома Джон Леннон и Йоко Оно уже расстались, и он начал встречаться с ассистенткой Оно Мэй Пэнг. В записи альбома приняли участие постоянный барабанщик Леннона Джим Келтнер, гитарист Дэвид Спинозза и группа бэк-вокалисток Something Different. Постоянный продюсер Фил Спектор в записи не участвовал, исходя из этого, Леннон взял эти функции на себя. Обложка была сделана Ленноном самостоятельно, фотографии были вырезаны вручную и наклеены друг на друга, своеобразный коллаж символизирует уход музыканта от жены. На обратной стороне фотография Леннона представлена в увеличенном размере, что означает его путь от Йоко (её огромное изображение символизирует соответствующий размер её влияния на Леннона) к слушателю. Альбом разительно отличается от трёх предыдущих, «John Lennon/Plastic Ono Band» (депрессивный, личный, минималистичный), «Imagine» (то же, что и предыдущий, однако звучание стало более коммерческим) и «Some Time in New York City» (политический, совместно с Йоко Оно). Mind Games содержит большое для Леннона количество песен о любви (5, все посвящены Йоко), две, записанные в осовремененном (по меркам 1970-х) стиле рок-н-ролл, политических песен на альбоме всего три (одна из которых — тишина длиной в три секунды). Хитом альбома стала заглавная «Mind Games», очередной гимн человечеству, призывающий «заниматься любовью, а не войной». Сегодня он является одной из главных песен Леннона и стоит в одном ряду с Imagine, Instant Karma!, Power to the People и легендарной Give Peace a Chance.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитZaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитРада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитBlack Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитBlack Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка