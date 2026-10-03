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John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка

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John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 1
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 2
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 3
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 4
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 5
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 6
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 7
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 8
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Milk And Honey
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 7
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 8
  • John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lennon, John
filter_none Товар входит в коллекцию Lennon, John

Коллекция Lennon, John


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753571033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Milk And Honey
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
John LennonI'm Stepping Out, Yoko OnoSleepless Night, John LennonI Don't Wanna Face It, Scared, John LennonNobody Told Me, Yoko OnoO'Sanity, John LennonBorrowed Time, Yoko OnoYour Hands, John Lennon(Forgive Me) My Little Flower Princess, Piano – Yoko Ono, Piano – John Lennon, Yoko OnoYou're The One
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка

Track List

A1John Lennon – I'm Stepping Out
A2Yoko Ono – Sleepless Night
A3John Lennon – I Don't Wanna Face It
A4Yoko Ono – Don't Be Scared
A5John Lennon – Nobody Told Me
A6Yoko Ono – O'Sanity
B1John Lennon – Borrowed Time
B2Yoko Ono – Your Hands
B3John Lennon – (Forgive Me) My Little Flower Princess
B4Yoko Ono – Let Me Count The Ways
B5John Lennon – Grow Old With Me
B6Yoko Ono – You're The One



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753571033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Milk And Honey
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
John LennonI'm Stepping Out, Yoko OnoSleepless Night, John LennonI Don't Wanna Face It, Scared, John LennonNobody Told Me, Yoko OnoO'Sanity, John LennonBorrowed Time, Yoko OnoYour Hands, John Lennon(Forgive Me) My Little Flower Princess, Piano – Yoko Ono, Piano – John Lennon, Yoko OnoYou're The One
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1John Lennon – I'm Stepping Out
A2Yoko Ono – Sleepless Night
A3John Lennon – I Don't Wanna Face It
A4Yoko Ono – Don't Be Scared
A5John Lennon – Nobody Told Me
A6Yoko Ono – O'Sanity
B1John Lennon – Borrowed Time
B2Yoko Ono – Your Hands
B3John Lennon – (Forgive Me) My Little Flower Princess
B4Yoko Ono – Let Me Count The Ways
B5John Lennon – Grow Old With Me
B6Yoko Ono – You're The One


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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