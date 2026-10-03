Top.Mail.Ru
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Krall, Diana
filter_none Товар входит в коллекцию Krall, Diana

Коллекция Krall, Diana


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547377012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Jazz
Трек-лист
Where or when, Too marvelous for words, I've grown accustomed to your face, Boy from ipanema, Walk on by, You're my thrill, Este seu olhar, So nice, Quiet nights, Guess i'll hang my tears out to dry, How can you mend a broken heart, Everytime we saygoodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where or when, Too marvelous for words, I've grown accustomed to your face, Boy from ipanema, Walk on by, You're my thrill, Este seu olhar, So nice, Quiet nights, Guess i'll hang my tears out to dry, How can you mend a broken heart, Everytime we saygoodbye

Отзывы о товаре Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547377012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Quiet Nights
Жанр
Jazz
Трек-лист
Where or when, Too marvelous for words, I've grown accustomed to your face, Boy from ipanema, Walk on by, You're my thrill, Este seu olhar, So nice, Quiet nights, Guess i'll hang my tears out to dry, How can you mend a broken heart, Everytime we saygoodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where or when, Too marvelous for words, I've grown accustomed to your face, Boy from ipanema, Walk on by, You're my thrill, Este seu olhar, So nice, Quiet nights, Guess i'll hang my tears out to dry, How can you mend a broken heart, Everytime we saygoodbye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...