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Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка

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Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Krall, Diana
filter_none Товар входит в коллекцию Krall, Diana

Коллекция Krall, Diana


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537580309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jingle Bells, Let It Snow, The Christmas Song, Winter Wonderland, Home For Christmas, Christmas Time Is Here, Santa Claus Is Coming To Town, B2Have Yourself A Merry Little Christmas, White Christmas, What Are You Doing New Year's Eve, Sleigh Ride, Count Your Blessings Instead Of Sheep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка

Альбом Christmas Songsв исполнении канадской джазовой певицы и пианистки Дианы Кролл и Clayton-Hamilton Jazz Orchestra.

Отзывы о товаре Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537580309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jingle Bells, Let It Snow, The Christmas Song, Winter Wonderland, Home For Christmas, Christmas Time Is Here, Santa Claus Is Coming To Town, B2Have Yourself A Merry Little Christmas, White Christmas, What Are You Doing New Year's Eve, Sleigh Ride, Count Your Blessings Instead Of Sheep
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Christmas Songsв исполнении канадской джазовой певицы и пианистки Дианы Кролл и Clayton-Hamilton Jazz Orchestra.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - Christmas Songs (0602537580309) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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