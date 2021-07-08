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Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 1
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 2
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 3
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 4
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 5
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 6
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 7
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 8
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 9
Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Love & Hate
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 9
  • Michael Kiwanuka - Love &amp; Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402407
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547834584]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Love & Hate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка

Track List

Cold Little Heart10:11
Black Man In A White World4:19
Falling4:17
Place I Belong4:48
Love & Hate7:07
One More Night3:53
I’ll Never Love2:46
Rule The World5:43
Father’s Child7:05
The Final Frame5:00

Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка

08.07.2021
Рустам

Достоинства:
Любимый альбом Kiwanuka. Love & Hate на хорошей акустике звучит просто роскошно, качество записи на высшем уровне!!!

Недостатки:
Внутренние конверты чисто черные без надписей и оформления, ну грустно чуть )

Комментарий:
Однозначно рекомендую всем поклонникам.



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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547834584]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Love & Hate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Cold Little Heart10:11
Black Man In A White World4:19
Falling4:17
Place I Belong4:48
Love & Hate7:07
One More Night3:53
I’ll Never Love2:46
Rule The World5:43
Father’s Child7:05
The Final Frame5:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.07.2021
Рустам

Достоинства:
Любимый альбом Kiwanuka. Love & Hate на хорошей акустике звучит просто роскошно, качество записи на высшем уровне!!!

Недостатки:
Внутренние конверты чисто черные без надписей и оформления, ну грустно чуть )

Комментарий:
Однозначно рекомендую всем поклонникам.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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