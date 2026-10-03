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Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка

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Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 1
Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 2
Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 3
Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Kiwanuka, Michael
filter_none Товар входит в коллекцию Kiwanuka, Michael

Коллекция Kiwanuka, Michael


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527971339]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка

Track List

A1Tell Me A Tale4:09
A2I'm Getting Ready2:21
A3I'll Get Along3:26
A4Rest3:50
A5Home Again3:29
B1Bones3:45
B2Always Waiting4:30
B3I Won't Lie4:01
B4Any Day Will Do Fine3:37
B5Worry Walks Beside Me4:57

Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527971339]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Tell Me A Tale4:09
A2I'm Getting Ready2:21
A3I'll Get Along3:26
A4Rest3:50
A5Home Again3:29
B1Bones3:45
B2Always Waiting4:30
B3I Won't Lie4:01
B4Any Day Will Do Fine3:37
B5Worry Walks Beside Me4:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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