Bon Jovi - Greatest Hits (0602465647358) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721553
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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602465647358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name, It's My Life, Have A Nice Day, Wanted Dead Or Alive, Bad Medicine, We Weren't Born To Follow, I'll Be There For You, Born To Be My Baby, Blaze Of Glory, Who Says You Can't Go Home, Lay Your Hands On Me, Always, Runaway, What Do You Got?, No Apologies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bon Jovi - Greatest Hits (0602465647358) виниловая пластинка
Переиздание на двойном виниле самого продаваемого сборника Bon Jovi, выпущенного первоначально в 2010 году и включающего лучшие хиты группы, от "Runaway" до "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" до "It's My Life" и многие другие. Сразу после релиза "Greatest Hits" группы Bon Jovi вошел в американские чарты на 5-е место и оставался в чартах 85 недель. Его успех был еще большим в Великобритании, где он оставался в чартах 183 недели.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602465647358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bon Jovi
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name, It's My Life, Have A Nice Day, Wanted Dead Or Alive, Bad Medicine, We Weren't Born To Follow, I'll Be There For You, Born To Be My Baby, Blaze Of Glory, Who Says You Can't Go Home, Lay Your Hands On Me, Always, Runaway, What Do You Got?, No Apologies
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Переиздание на двойном виниле самого продаваемого сборника Bon Jovi, выпущенного первоначально в 2010 году и включающего лучшие хиты группы, от "Runaway" до "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" до "It's My Life" и многие другие. Сразу после релиза "Greatest Hits" группы Bon Jovi вошел в американские чарты на 5-е место и оставался в чартах 85 недель. Его успех был еще большим в Великобритании, где он оставался в чартах 183 недели.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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