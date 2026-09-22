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Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719877
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964187052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand Of Doom, Rat Salad, Fairies Wear Boots, War Pigs (Instrumental), Paranoid (Alternative Lyrics), Planet Caravan (Alternative Lyrics), Iron Man (Instrumental), Electric Funeral (Instrumental), Hand Of Doom (Instrumental), Rat Salad (Alternative Mix), Fairies Wear Boots (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка

Легендарный второй альбом группы Black Sabbath, «Paranoid», выходит в расширенном выпуске на 2 LP. Дебют группы, считающейся пионерами тяжелого металла, дополнен альтернативными и инструментальными бонус-треками на двух LP.



Теги товара: Black Sabbath, Метал

Отзывы о товаре Black Sabbath - Paranoid (Deluxe) (4099964187052) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964187052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand Of Doom, Rat Salad, Fairies Wear Boots, War Pigs (Instrumental), Paranoid (Alternative Lyrics), Planet Caravan (Alternative Lyrics), Iron Man (Instrumental), Electric Funeral (Instrumental), Hand Of Doom (Instrumental), Rat Salad (Alternative Mix), Fairies Wear Boots (Instrumental)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Легендарный второй альбом группы Black Sabbath, «Paranoid», выходит в расширенном выпуске на 2 LP. Дебют группы, считающейся пионерами тяжелого металла, дополнен альтернативными и инструментальными бонус-треками на двух LP.


Теги товара: Black Sabbath, Метал
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