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Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка

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Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 1
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 2
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 3
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 4
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 5
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 6
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 7
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 8
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 9
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 10
Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach)
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 1
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 2
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 3
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 4
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 5
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 6
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 7
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 8
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 9
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 10
  • Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601316
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227882396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach)
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка

Делюкс издание альбома на зеленом виниле. Список треков: A I Know Youre F**king Someone Else 15:02. B1 Are You Afraid 2:13. B2 Gravity 7:13. B3 Pain 4:40. C1 Kill You Tonight 2:17. C2 Hey Pete 5:10. C3 Kill You Tonight (Reprise) 7:08. D Paranoid 7:21.

Отзывы о товаре Type O Negative - The Origin Of The Feces (coloured) (0081227882396) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227882396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach)
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Делюкс издание альбома на зеленом виниле. Список треков: A I Know Youre F**king Someone Else 15:02. B1 Are You Afraid 2:13. B2 Gravity 7:13. B3 Pain 4:40. C1 Kill You Tonight 2:17. C2 Hey Pete 5:10. C3 Kill You Tonight (Reprise) 7:08. D Paranoid 7:21.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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