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Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка

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Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 1
Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 2
Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 3
Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.10.2014
Исполнитель
Nightmares On Wax
Альбом (сингл)
In A Space Outta Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 3
  • Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615829
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801061013318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.10.2014
Исполнитель
Nightmares On Wax
Альбом (сингл)
In A Space Outta Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightmares On Wax - In A Space Outta Sound (0801061013318) виниловая пластинка

In A Space Outta Sound - переиздание пятого студийного альбома британского электронного проекта Nightmares on Wax, выпущенного в 2006 году. В записи приняли участие: английский музыкант Робин Тейлор-Фёрт( Nightmares on Wax,Olive,Backyard Dog, и BudNubac), певец и автор песен Рики Рейтинг, английский певец ямайского происхождения Mozez (Осмонд Райт) и многие другие. Пластинка заняла 12-е место в чарте Top Dance/Electronic Albums журнала Billboard.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801061013318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.10.2014
Исполнитель
Nightmares On Wax
Альбом (сингл)
In A Space Outta Sound
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
In A Space Outta Sound - переиздание пятого студийного альбома британского электронного проекта Nightmares on Wax, выпущенного в 2006 году. В записи приняли участие: английский музыкант Робин Тейлор-Фёрт( Nightmares on Wax,Olive,Backyard Dog, и BudNubac), певец и автор песен Рики Рейтинг, английский певец ямайского происхождения Mozez (Осмонд Райт) и многие другие. Пластинка заняла 12-е место в чарте Top Dance/Electronic Albums журнала Billboard.
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