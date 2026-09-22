Cardi B - Invasion Of Privacy (Crystal Clear) (0075678626173) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
CARDI B
Альбом (сингл)
INVASION OF PRIVACY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728203
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678626173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
CARDI B
Альбом (сингл)
INVASION OF PRIVACY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Get Up 10, Drip, Bickenhead, Bodak Yellow, Be Careful, Best Life, I Like It, Ring, Money Bag, Bartier Cardi, She Bad, Thru Your Phone, I Do
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cardi B - Invasion Of Privacy (Crystal Clear) (0075678626173) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Up 10, Drip, Bickenhead, Bodak Yellow, Be Careful, Best Life, I Like It, Ring, Money Bag, Bartier Cardi, She Bad, Thru Your Phone, I Do
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678626173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
CARDI B
Альбом (сингл)
INVASION OF PRIVACY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Get Up 10, Drip, Bickenhead, Bodak Yellow, Be Careful, Best Life, I Like It, Ring, Money Bag, Bartier Cardi, She Bad, Thru Your Phone, I Do
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Up 10, Drip, Bickenhead, Bodak Yellow, Be Careful, Best Life, I Like It, Ring, Money Bag, Bartier Cardi, She Bad, Thru Your Phone, I Do
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Cardi B - Invasion Of Privacy (Crystal Clear) (0075678626173) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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