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Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка

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Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 1
Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 2
Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 3
Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 4
Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 5
Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ronnie Wood
Альбом (сингл)
Anthology 1965-2025
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 1
  • Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 2
  • Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 3
  • Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 4
  • Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 5
  • Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719864
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964064407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ronnie Wood
Альбом (сингл)
Anthology 1965-2025
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Plynth (Water Down The Drain), Flying, Gasoline Alley, Every Picture Tells A Story, Stay With Me, Ooh La La, I Can Feel The Fire, Far East Man, I Can Say She's Allright, Dance (Pt 1), Everything Is Turning To Gold, Black Limousine, No Use In Crying, Pretty Beat Up, Whadd'ya Think, Thing About You, Mother Of Pearl (previously unreleased), A Certain Girl (previously unreleased), Take It Easy (previously unreleased), You're So Fine (previously unreleased)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка

"Fearless: Anthology 1965-2025" - антология легендарного гитариста Ронни Вуда, выпущенная в 2025 году. Это абсолютная антология, охватывающая всю карьеру Ронни Вуда - легендарного гитариста, виртуозного автора песен и мировой рок-иконы. Этот двойной альбом рассказывает о необыкновенном музыкальном пути Ронни, начиная с его первых записей в качестве ребенка-вундеркинда в 1960-х годах и заканчивая четырьмя совершенно новыми треками. В него вошли яркие моменты со всех семи его сольных студийных альбомов, а также соавторские работы и ключевые моменты с Rolling Stones, Faces, Родом Стюартом, Ронни Лейном, Jeff Beck Group и другими. Это достойный сборник уникального творчества, охватывающий более 60 лет. Издание представлено на двойном виниле черного цвета. Содержит четыре ранее не выпущенных трека. Ронни Вуд - британский музыкант цыганского происхождения, в первую очередь известный как участник групп The Rolling Stones и The Faces. Ронни Вуд был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла и является ключевым участником группы The Rolling Stones с 1975 года. Его имя глубоко укоренилось в рок-музыке.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964064407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ronnie Wood
Альбом (сингл)
Anthology 1965-2025
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Plynth (Water Down The Drain), Flying, Gasoline Alley, Every Picture Tells A Story, Stay With Me, Ooh La La, I Can Feel The Fire, Far East Man, I Can Say She's Allright, Dance (Pt 1), Everything Is Turning To Gold, Black Limousine, No Use In Crying, Pretty Beat Up, Whadd'ya Think, Thing About You, Mother Of Pearl (previously unreleased), A Certain Girl (previously unreleased), Take It Easy (previously unreleased), You're So Fine (previously unreleased)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Fearless: Anthology 1965-2025" - антология легендарного гитариста Ронни Вуда, выпущенная в 2025 году. Это абсолютная антология, охватывающая всю карьеру Ронни Вуда - легендарного гитариста, виртуозного автора песен и мировой рок-иконы. Этот двойной альбом рассказывает о необыкновенном музыкальном пути Ронни, начиная с его первых записей в качестве ребенка-вундеркинда в 1960-х годах и заканчивая четырьмя совершенно новыми треками. В него вошли яркие моменты со всех семи его сольных студийных альбомов, а также соавторские работы и ключевые моменты с Rolling Stones, Faces, Родом Стюартом, Ронни Лейном, Jeff Beck Group и другими. Это достойный сборник уникального творчества, охватывающий более 60 лет. Издание представлено на двойном виниле черного цвета. Содержит четыре ранее не выпущенных трека. Ронни Вуд - британский музыкант цыганского происхождения, в первую очередь известный как участник групп The Rolling Stones и The Faces. Ронни Вуд был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла и является ключевым участником группы The Rolling Stones с 1975 года. Его имя глубоко укоренилось в рок-музыке.


Теги товара: Поп-музыка
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Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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