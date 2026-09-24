Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ronnie Wood - Fearless: Anthology 1965-2025 (4099964064407) виниловая пластинка
"Fearless: Anthology 1965-2025" - антология легендарного гитариста Ронни Вуда, выпущенная в 2025 году. Это абсолютная антология, охватывающая всю карьеру Ронни Вуда - легендарного гитариста, виртуозного автора песен и мировой рок-иконы. Этот двойной альбом рассказывает о необыкновенном музыкальном пути Ронни, начиная с его первых записей в качестве ребенка-вундеркинда в 1960-х годах и заканчивая четырьмя совершенно новыми треками. В него вошли яркие моменты со всех семи его сольных студийных альбомов, а также соавторские работы и ключевые моменты с Rolling Stones, Faces, Родом Стюартом, Ронни Лейном, Jeff Beck Group и другими. Это достойный сборник уникального творчества, охватывающий более 60 лет. Издание представлено на двойном виниле черного цвета. Содержит четыре ранее не выпущенных трека. Ронни Вуд - британский музыкант цыганского происхождения, в первую очередь известный как участник групп The Rolling Stones и The Faces. Ронни Вуд был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла и является ключевым участником группы The Rolling Stones с 1975 года. Его имя глубоко укоренилось в рок-музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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