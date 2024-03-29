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Grant Green - Grant's First Stand (0602577450617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grant Green - Grant's First Stand (0602577450617) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 1
Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 2
Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 3
Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 1
  • Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 2
  • Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 3
  • Виниловая пластинка Grant Green, Grant&#039;s First Stand (0602577450617) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grant Green - Grant's First Stand (0602577450617) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Grant's First Stand (0602577450617) виниловая пластинка

Track List

A1Miss Ann's Tempo
A2Lullaby Of The Leaves
A3Blues For Willarene
B1Baby's Minor Lope
B2Ain't Nobody's Business If I Do
B3A Wee Bit O' Green

Отзывы о товаре Grant Green - Grant's First Stand (0602577450617) виниловая пластинка

29.03.2024
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Качество пластинки отличное.
Цена адекватная.

Недостатки:
нет



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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Miss Ann's Tempo
A2Lullaby Of The Leaves
A3Blues For Willarene
B1Baby's Minor Lope
B2Ain't Nobody's Business If I Do
B3A Wee Bit O' Green
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.03.2024
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Качество пластинки отличное.
Цена адекватная.

Недостатки:
нет


Grant Green - Grant's First Stand (0602577450617) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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