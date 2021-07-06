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Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 6
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 7
Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
High 'N' Dry
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 6
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 7
  • Def Leppard - High &#039;N&#039; Dry (0602508030680) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Def Leppard
filter_none Товар входит в коллекцию Def Leppard

Коллекция Def Leppard


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508030680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
High 'N' Dry
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Disque : 1 Let It Go, Another Hit And Run, High 'N' Dry (Saturday Night), Bringin' On The Heartbreak, Switch 625, Disque : 2 . You Got Me Runnin', Lady Strange, On Through The Night, Mirror Mirror (Look Into My Eyes), No No No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка

Track List

A1Let It Go
A2Another Hit And Run
A3High 'N' Dry (Saturday Night)
A4Bringin' On The Heartbreak
A5Switch 625
B1You Got Me Runnin'
B2Lady Strange
B3On Through The Night
B4Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
B5No No No

Отзывы о товаре Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка

06.07.2021
Дмитрий

Достоинства:
Качественная полиграфия конверта , вкладыш с текстом песен . Сам винил записан хорошо .

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . С этим альбомом они вошли в высший эшелон Хеви металла .



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508030680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
High 'N' Dry
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Disque : 1 Let It Go, Another Hit And Run, High 'N' Dry (Saturday Night), Bringin' On The Heartbreak, Switch 625, Disque : 2 . You Got Me Runnin', Lady Strange, On Through The Night, Mirror Mirror (Look Into My Eyes), No No No
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Let It Go
A2Another Hit And Run
A3High 'N' Dry (Saturday Night)
A4Bringin' On The Heartbreak
A5Switch 625
B1You Got Me Runnin'
B2Lady Strange
B3On Through The Night
B4Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
B5No No No
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.07.2021
Дмитрий

Достоинства:
Качественная полиграфия конверта , вкладыш с текстом песен . Сам винил записан хорошо .

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . С этим альбомом они вошли в высший эшелон Хеви металла .


Def Leppard - High 'N' Dry (0602508030680) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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