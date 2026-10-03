Cream - Best Of (0600753511381) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Cream
Альбом (сингл)
BEST OF
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 401860
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4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Cream
Альбом (сингл)
BEST OF
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cream - Best Of (0600753511381) виниловая пластинка
Best Of Cream - переиздание сборника ранних песен группы Cream на 180-граммовом виниле, записанных в период 1966 по 1968 года, выпущенного в 1969 году. Cream - британская рок-группа, выступавшая с 1966 по 1968 год, состояла из гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бэйкера. Часто называется первой супергруппой в истории рок-музыки. Смелые эксперименты в области утяжеления, уплотнения блюз-рокового звука позволяют считать Cream, наряду с Джими Хендриксом, одними из родоначальников хард-рока. Коллектив, просуществовавший немногим более двух лет, оказал значительное влияние на развитие рока, заложив фундамент блюз-рока и хард-рока конца 60-х - начала 70-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Cream
Альбом (сингл)
BEST OF
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Постер в комплекте
нет
Best Of Cream - переиздание сборника ранних песен группы Cream на 180-граммовом виниле, записанных в период 1966 по 1968 года, выпущенного в 1969 году. Cream - британская рок-группа, выступавшая с 1966 по 1968 год, состояла из гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бэйкера. Часто называется первой супергруппой в истории рок-музыки. Смелые эксперименты в области утяжеления, уплотнения блюз-рокового звука позволяют считать Cream, наряду с Джими Хендриксом, одними из родоначальников хард-рока. Коллектив, просуществовавший немногим более двух лет, оказал значительное влияние на развитие рока, заложив фундамент блюз-рока и хард-рока конца 60-х - начала 70-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cream - Best Of (0600753511381) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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