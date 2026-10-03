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Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) - фото 1
Виниловая пластинка Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) - фото 1
  • Виниловая пластинка Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Byrd, Donald
filter_none Товар входит в коллекцию Byrd, Donald

Коллекция Byrd, Donald


Аксессуары для Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка



Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка

Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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