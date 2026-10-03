Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 401761
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Byrd, Donald
Коллекция Byrd, Donald
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитDonald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитDonald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитDonald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (060250893500...
Аксессуары для Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800
Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитMetallica - Ride The Lightning (0602547885241) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (0810020506037) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Donald Byrd, Chant (Tone Poet) (0602577661365) виниловая пластинка