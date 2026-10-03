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Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка

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Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Byrd, Donald
filter_none Товар входит в коллекцию Byrd, Donald

Коллекция Byrd, Donald


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома американского джазового трубача Дональда Берда, первоначально выпущенного в 1972 году. Релиз представлен на черном виниле. Дональд Берд (полное имя Дональдсон Туссен Л’Овертюр Берд II) - американский джазовый и ритм-энд-блюзовый трубач, композитор и преподаватель.

Отзывы о товаре Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание студийного альбома американского джазового трубача Дональда Берда, первоначально выпущенного в 1972 году. Релиз представлен на черном виниле. Дональд Берд (полное имя Дональдсон Туссен Л’Овертюр Берд II) - американский джазовый и ритм-энд-блюзовый трубач, композитор и преподаватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Ethiopian Knights (0602577596643) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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