Top.Mail.Ru
Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - фото 1
Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - фото 2
Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Blink-182
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - фото 1
  • Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - фото 2
  • Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Blink-182
filter_none Товар входит в коллекцию Blink-182

Коллекция Blink-182


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Blink-182
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка

Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Blink-182
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blink-182 - Blink-182 (0602557005202) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...