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Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 1
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 2
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 3
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 4
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 5
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 6
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 7
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 8
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 9
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 10
Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 1
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 2
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 3
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 4
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 5
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 6
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 7
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 8
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 9
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 10
  • Виниловая пластинка Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка

Track List

A1Waltz For Ruth4:28
A2Our Spanish Love Song5:40
A3Message To A Friend6:13
B1Two For The Road5:16
B2First Song (For Ruth)6:37
B3The Moon Is A Harsh Mistress4:05
B4The Precious Jewel (In Memory Of My Father Carl E. Haden)3:47
C1He's Gone Away (In Memory Of My Mother Virginia Day Haden)4:18
C2The Moon Song6:56
C3Tears Of Rain5:30
D1Cinema Paradiso (Love Theme)3:35
D2Cinema Paradiso (Main Theme)4:24
D3Spiritual (Dedicated To My Son Josh)8:22

Отзывы о товаре Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Waltz For Ruth4:28
A2Our Spanish Love Song5:40
A3Message To A Friend6:13
B1Two For The Road5:16
B2First Song (For Ruth)6:37
B3The Moon Is A Harsh Mistress4:05
B4The Precious Jewel (In Memory Of My Father Carl E. Haden)3:47
C1He's Gone Away (In Memory Of My Mother Virginia Day Haden)4:18
C2The Moon Song6:56
C3Tears Of Rain5:30
D1Cinema Paradiso (Love Theme)3:35
D2Cinema Paradiso (Main Theme)4:24
D3Spiritual (Dedicated To My Son Josh)8:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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