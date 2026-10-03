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Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка

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Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 1
Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 2
Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 3
Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 1
  • Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 2
  • Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 3
  • Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Blink-182
filter_none Товар входит в коллекцию Blink-182

Коллекция Blink-182


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка

Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Take Off Your Pants And Jacket группы Blink-182, вышедшего в 2001 году. Blink-182 - американская панк-рок-группа, была основана в 1992 году гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, бас-гитаристом и вокалистом Марком Хоппусом и барабанщиком Скоттом Рэйнором в Калифорнии. Группа добилась большого успеха в 1999 году после выпуска альбома Enema Of The State (1999), достигшего 9 позиции в хит-параде Billboard 200 и ставшего мультиплатиновым. Следующему альбому группы - Take Off Your Pants and Jacket (2001) - удалось занять первую строчку рейтинга в США, Канаде и Германии. Пятый одноимённый альбом группы (2003) ознаменовал собой сдвиг в творчестве группы, привнесший в поп-панк-звучание группы некоторые несвойственные этому стилю экспериментальные элементы. Том Делонг покинул Blink-182 в 2005 году, отправив группу в бессрочный отпуск. Участники Blink-182 воссоединились в феврале 2009 и уже в сентябре 2011 вышел их новый альбом Neighborhoods. В 2015 году Том Делонг вновь покинул группу, а на его место был приглашен гитарист группы Alkaline Trio Мэтт Скиба.

Отзывы о товаре Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Take Off Your Pants And Jacket группы Blink-182, вышедшего в 2001 году. Blink-182 - американская панк-рок-группа, была основана в 1992 году гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, бас-гитаристом и вокалистом Марком Хоппусом и барабанщиком Скоттом Рэйнором в Калифорнии. Группа добилась большого успеха в 1999 году после выпуска альбома Enema Of The State (1999), достигшего 9 позиции в хит-параде Billboard 200 и ставшего мультиплатиновым. Следующему альбому группы - Take Off Your Pants and Jacket (2001) - удалось занять первую строчку рейтинга в США, Канаде и Германии. Пятый одноимённый альбом группы (2003) ознаменовал собой сдвиг в творчестве группы, привнесший в поп-панк-звучание группы некоторые несвойственные этому стилю экспериментальные элементы. Том Делонг покинул Blink-182 в 2005 году, отправив группу в бессрочный отпуск. Участники Blink-182 воссоединились в феврале 2009 и уже в сентябре 2011 вышел их новый альбом Neighborhoods. В 2015 году Том Делонг вновь покинул группу, а на его место был приглашен гитарист группы Alkaline Trio Мэтт Скиба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket (0602557005141) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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