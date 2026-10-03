Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с заземлением
8
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
910 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
470

Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения эффективной и безопасной работы ваших электрических приборов. Этот удлинитель оснащен восемью розетками типа F (евророзетки) с заземлением, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от перегрузок и короткого замыкания. Изделие выполнено в стильном черном цвете и оснащено прочным кабелем длиной 1,8 метра, что делает его удобным для использования в различных помещениях. Благодаря встроенному предохранителю и индикатору включения, вы всегда будете уверены в том, что ваше оборудование защищено от перепадов напряжения. Максимальный ток нагрузки, который выдерживает устройство, составляет 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых приборов. Сетевой фильтр Buro — это отличное сочетание качества, надежности и функциональности, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и в офисной среде.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения эффективной и безопасной работы ваших электрических приборов. Этот удлинитель оснащен восемью розетками типа F (евророзетки) с заземлением, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от перегрузок и короткого замыкания. Изделие выполнено в стильном черном цвете и оснащено прочным кабелем длиной 1,8 метра, что делает его удобным для использования в различных помещениях. Благодаря встроенному предохранителю и индикатору включения, вы всегда будете уверены в том, что ваше оборудование защищено от перепадов напряжения. Максимальный ток нагрузки, который выдерживает устройство, составляет 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых приборов. Сетевой фильтр Buro — это отличное сочетание качества, надежности и функциональности, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и в офисной среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...