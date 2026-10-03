Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения эффективной и безопасной работы ваших электрических приборов. Этот удлинитель оснащен восемью розетками типа F (евророзетки) с заземлением, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от перегрузок и короткого замыкания. Изделие выполнено в стильном черном цвете и оснащено прочным кабелем длиной 1,8 метра, что делает его удобным для использования в различных помещениях. Благодаря встроенному предохранителю и индикатору включения, вы всегда будете уверены в том, что ваше оборудование защищено от перепадов напряжения. Максимальный ток нагрузки, который выдерживает устройство, составляет 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых приборов. Сетевой фильтр Buro — это отличное сочетание качества, надежности и функциональности, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и в офисной среде.
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