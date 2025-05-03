Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный
Клавиатура Acer - это надежное решение для работы и игр на вашем персональном компьютере. Она выполнена в классическом черном цвете и имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI, обеспечивая комфортное и привычное расположение клавиш. Клавиатура оснащена 104 мембранными клавишами, обеспечивающими мягкий и тихий ход, что делает её идеальной для длительного использования без лишнего шума. Подключение к ПК осуществляется через проводное соединение с интерфейсом USB Type-A, обеспечивающим стабильность соединения и быструю передачу данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, предоставляя достаточно свободы для комфортного размещения клавиатуры на вашем рабочем столе. Специальная функциональная клавиша (Fn) позволяет быстро получать доступ к дополнительным функциям, увеличивая вашу продуктивность. Отсутствие тачпада делает эту клавиатуру идеальным выбором для пользователей, которым требуется максимальная площадь для набора текста и игрового процесса. Клавиатура Acer — отличный выбор для тех, кто ценит эргономичность, долговечность и простоту в использовании при работе или развлечениях на компьютере.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Строгий дизайн, не наляписто. Всё аккуратно. Отзыв пишу после трёх месяцев эксплуатации. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура хорошо работает,отлично.
Достоинства:
Комментарий:
обычная клавиатура, пришла быстро
Достоинства:
Комментарий:
увесистая, четкая реакция клавиш, общее впечатление хорошее. отличная офисно-игровая клавиатура!)
Достоинства:
Комментарий:
кажется хлипкой, но время покажет, вроде норм.
Достоинства:
Комментарий:
Осень классная клава!!! Кнопки невысокие, мягко нажимаются. Именно то, что и хотели!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, сделана как надо
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со старой узенькая, а так пойдет...
Достоинства:
Комментарий:
Простая, но приятная и крепкая клавиатура с хорошим шрифтом и мягкими малошумными кнопками.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура пришла в срок, всё хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Приятные, тихие(глухой звук) мягкие нажатия клавиш, кнопки не гуляют, на такой клаве приятно печатать.
Достоинства:
Комментарий:
удобная, тихая, за эту цену прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
отличная клава, клавиши бесшумные, мягкие
Достоинства:
Комментарий:
прочная, не прогибается, закупаю регулярно для рабочих мест в офисе
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный товар, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура. Приятные,тактильные клавиши
Достоинства:
Комментарий:
отличная: компактная, безшумная, и главное буквы хорошо видно.
Достоинства:
Комментарий:
Обычная качественная клавиатура. Не скрипит, не прогибается. Мембрана. Спокойный дизайн. Клавиши находятся в закрытых углублениях верхней крышки. Так что при залитии есть шанс спасти. Для быстрого набора подходит с сильной натяжкой, так как ход клавиши все же большой. Это в свою очередь приводит к появлению "осязаемости" движения клавиши. Проще говоря к трению и некоторому шуму. Не назвал бы "мягкой". С чем сравнить есть. Хорошая клавиатура, но не для тех, кто много набирает текст.
Достоинства:
Комментарий:
Неоднократно заказывала эту клавиатуру, приятно работать с ней!
Достоинства:
Комментарий:
Клава в целом норм, правда клавиши довольно громкие, я бы взял клавиши ещё с высотой пониже, непривычно пока печатать
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, удобная клавиатура!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена-качество. Единственное, нет ножек, хотя она под небольшим наклоном. И в целом клавиатура по форме, как у ноутбука, маленькая, аккуратная.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но слишком быстро стираются надписи
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая, не шумная.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура классная. Мягко наживаются клавиши. Работаю на ней уже почти пол года. Буквы не стёрлись. Очень удобное нажатие клавиш. Для метода слепой печати идеальна
Достоинства:
Комментарий:
Самая простая, обычная клавиатура. Ничего особенного.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая. Цена ниже, чем в оффлайн магазинах, поэтому заказал
Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Строгий дизайн, не наляписто. Всё аккуратно. Отзыв пишу после трёх месяцев эксплуатации. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура хорошо работает,отлично.
Достоинства:
Комментарий:
обычная клавиатура, пришла быстро
Достоинства:
Комментарий:
увесистая, четкая реакция клавиш, общее впечатление хорошее. отличная офисно-игровая клавиатура!)
Достоинства:
Комментарий:
кажется хлипкой, но время покажет, вроде норм.
Достоинства:
Комментарий:
Осень классная клава!!! Кнопки невысокие, мягко нажимаются. Именно то, что и хотели!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, сделана как надо
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со старой узенькая, а так пойдет...
Достоинства:
Комментарий:
Простая, но приятная и крепкая клавиатура с хорошим шрифтом и мягкими малошумными кнопками.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура пришла в срок, всё хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Приятные, тихие(глухой звук) мягкие нажатия клавиш, кнопки не гуляют, на такой клаве приятно печатать.
Достоинства:
Комментарий:
удобная, тихая, за эту цену прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
отличная клава, клавиши бесшумные, мягкие
Достоинства:
Комментарий:
прочная, не прогибается, закупаю регулярно для рабочих мест в офисе
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный товар, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура. Приятные,тактильные клавиши
Достоинства:
Комментарий:
отличная: компактная, безшумная, и главное буквы хорошо видно.
Достоинства:
Комментарий:
Обычная качественная клавиатура. Не скрипит, не прогибается. Мембрана. Спокойный дизайн. Клавиши находятся в закрытых углублениях верхней крышки. Так что при залитии есть шанс спасти. Для быстрого набора подходит с сильной натяжкой, так как ход клавиши все же большой. Это в свою очередь приводит к появлению "осязаемости" движения клавиши. Проще говоря к трению и некоторому шуму. Не назвал бы "мягкой". С чем сравнить есть. Хорошая клавиатура, но не для тех, кто много набирает текст.
Достоинства:
Комментарий:
Неоднократно заказывала эту клавиатуру, приятно работать с ней!
Достоинства:
Комментарий:
Клава в целом норм, правда клавиши довольно громкие, я бы взял клавиши ещё с высотой пониже, непривычно пока печатать
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, удобная клавиатура!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена-качество. Единственное, нет ножек, хотя она под небольшим наклоном. И в целом клавиатура по форме, как у ноутбука, маленькая, аккуратная.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но слишком быстро стираются надписи
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая, не шумная.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура классная. Мягко наживаются клавиши. Работаю на ней уже почти пол года. Буквы не стёрлись. Очень удобное нажатие клавиш. Для метода слепой печати идеальна
Достоинства:
Комментарий:
Самая простая, обычная клавиатура. Ничего особенного.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая. Цена ниже, чем в оффлайн магазинах, поэтому заказал