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Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный

27 Отзывы
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Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 1
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 2
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 3
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 4
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 5
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 6
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 7
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 8
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 9
Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397072
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х13х4
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный

Клавиатура Acer - это надежное решение для работы и игр на вашем персональном компьютере. Она выполнена в классическом черном цвете и имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI, обеспечивая комфортное и привычное расположение клавиш. Клавиатура оснащена 104 мембранными клавишами, обеспечивающими мягкий и тихий ход, что делает её идеальной для длительного использования без лишнего шума. Подключение к ПК осуществляется через проводное соединение с интерфейсом USB Type-A, обеспечивающим стабильность соединения и быструю передачу данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, предоставляя достаточно свободы для комфортного размещения клавиатуры на вашем рабочем столе. Специальная функциональная клавиша (Fn) позволяет быстро получать доступ к дополнительным функциям, увеличивая вашу продуктивность. Отсутствие тачпада делает эту клавиатуру идеальным выбором для пользователей, которым требуется максимальная площадь для набора текста и игрового процесса. Клавиатура Acer — отличный выбор для тех, кто ценит эргономичность, долговечность и простоту в использовании при работе или развлечениях на компьютере.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Строгий дизайн, не наляписто. Всё аккуратно. Отзыв пишу после трёх месяцев эксплуатации. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
надир з.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура хорошо работает,отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Тимофей З.

Достоинства:


Комментарий:
обычная клавиатура, пришла быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
увесистая, четкая реакция клавиш, общее впечатление хорошее. отличная офисно-игровая клавиатура!)
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
кажется хлипкой, но время покажет, вроде норм.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Осень классная клава!!! Кнопки невысокие, мягко нажимаются. Именно то, что и хотели!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, сделана как надо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со старой узенькая, а так пойдет...
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
@albertfilippov

Достоинства:


Комментарий:
Простая, но приятная и крепкая клавиатура с хорошим шрифтом и мягкими малошумными кнопками.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Daniel Bogdanov

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура пришла в срок, всё хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Скляренко Р.

Достоинства:


Комментарий:
Приятные, тихие(глухой звук) мягкие нажатия клавиш, кнопки не гуляют, на такой клаве приятно печатать.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, тихая, за эту цену прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клава, клавиши бесшумные, мягкие
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Иосиф Д.

Достоинства:


Комментарий:
прочная, не прогибается, закупаю регулярно для рабочих мест в офисе
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный товар, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура. Приятные,тактильные клавиши
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная: компактная, безшумная, и главное буквы хорошо видно.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Обычная качественная клавиатура. Не скрипит, не прогибается. Мембрана. Спокойный дизайн. Клавиши находятся в закрытых углублениях верхней крышки. Так что при залитии есть шанс спасти. Для быстрого набора подходит с сильной натяжкой, так как ход клавиши все же большой. Это в свою очередь приводит к появлению "осязаемости" движения клавиши. Проще говоря к трению и некоторому шуму. Не назвал бы "мягкой". С чем сравнить есть. Хорошая клавиатура, но не для тех, кто много набирает текст.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Елизавета А.

Достоинства:


Комментарий:
Неоднократно заказывала эту клавиатуру, приятно работать с ней!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Клава в целом норм, правда клавиши довольно громкие, я бы взял клавиши ещё с высотой пониже, непривычно пока печатать
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, удобная клавиатура!
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена-качество. Единственное, нет ножек, хотя она под небольшим наклоном. И в целом клавиатура по форме, как у ноутбука, маленькая, аккуратная.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, но слишком быстро стираются надписи
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура хорошая, не шумная.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура классная. Мягко наживаются клавиши. Работаю на ней уже почти пол года. Буквы не стёрлись. Очень удобное нажатие клавиш. Для метода слепой печати идеальна
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Самая простая, обычная клавиатура. Ничего особенного.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая. Цена ниже, чем в оффлайн магазинах, поэтому заказал



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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer - это надежное решение для работы и игр на вашем персональном компьютере. Она выполнена в классическом черном цвете и имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI, обеспечивая комфортное и привычное расположение клавиш. Клавиатура оснащена 104 мембранными клавишами, обеспечивающими мягкий и тихий ход, что делает её идеальной для длительного использования без лишнего шума. Подключение к ПК осуществляется через проводное соединение с интерфейсом USB Type-A, обеспечивающим стабильность соединения и быструю передачу данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, предоставляя достаточно свободы для комфортного размещения клавиатуры на вашем рабочем столе. Специальная функциональная клавиша (Fn) позволяет быстро получать доступ к дополнительным функциям, увеличивая вашу продуктивность. Отсутствие тачпада делает эту клавиатуру идеальным выбором для пользователей, которым требуется максимальная площадь для набора текста и игрового процесса. Клавиатура Acer — отличный выбор для тех, кто ценит эргономичность, долговечность и простоту в использовании при работе или развлечениях на компьютере.
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Строгий дизайн, не наляписто. Всё аккуратно. Отзыв пишу после трёх месяцев эксплуатации. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
надир з.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура хорошо работает,отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Тимофей З.

Достоинства:


Комментарий:
обычная клавиатура, пришла быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
увесистая, четкая реакция клавиш, общее впечатление хорошее. отличная офисно-игровая клавиатура!)
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
кажется хлипкой, но время покажет, вроде норм.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Осень классная клава!!! Кнопки невысокие, мягко нажимаются. Именно то, что и хотели!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, сделана как надо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со старой узенькая, а так пойдет...
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
@albertfilippov

Достоинства:


Комментарий:
Простая, но приятная и крепкая клавиатура с хорошим шрифтом и мягкими малошумными кнопками.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Daniel Bogdanov

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура пришла в срок, всё хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Скляренко Р.

Достоинства:


Комментарий:
Приятные, тихие(глухой звук) мягкие нажатия клавиш, кнопки не гуляют, на такой клаве приятно печатать.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, тихая, за эту цену прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клава, клавиши бесшумные, мягкие
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Иосиф Д.

Достоинства:


Комментарий:
прочная, не прогибается, закупаю регулярно для рабочих мест в офисе
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный товар, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура. Приятные,тактильные клавиши
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная: компактная, безшумная, и главное буквы хорошо видно.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Обычная качественная клавиатура. Не скрипит, не прогибается. Мембрана. Спокойный дизайн. Клавиши находятся в закрытых углублениях верхней крышки. Так что при залитии есть шанс спасти. Для быстрого набора подходит с сильной натяжкой, так как ход клавиши все же большой. Это в свою очередь приводит к появлению "осязаемости" движения клавиши. Проще говоря к трению и некоторому шуму. Не назвал бы "мягкой". С чем сравнить есть. Хорошая клавиатура, но не для тех, кто много набирает текст.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Елизавета А.

Достоинства:


Комментарий:
Неоднократно заказывала эту клавиатуру, приятно работать с ней!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Клава в целом норм, правда клавиши довольно громкие, я бы взял клавиши ещё с высотой пониже, непривычно пока печатать
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, удобная клавиатура!
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена-качество. Единственное, нет ножек, хотя она под небольшим наклоном. И в целом клавиатура по форме, как у ноутбука, маленькая, аккуратная.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, но слишком быстро стираются надписи
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура хорошая, не шумная.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура классная. Мягко наживаются клавиши. Работаю на ней уже почти пол года. Буквы не стёрлись. Очень удобное нажатие клавиш. Для метода слепой печати идеальна
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Самая простая, обычная клавиатура. Ничего особенного.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая. Цена ниже, чем в оффлайн магазинах, поэтому заказал


Клавиатура Acer OKW020 (ZL.KBDEE.001) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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