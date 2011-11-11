Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1600MHz (R534G1601U1S-UO)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память создана для владельцев персональных компьютеров на уже устаревшей, но всё ещё распространённой платформе DDR3, которым требуется стабильный и доступный апгрейд или замена вышедшей из строя планки. Она идеально подойдёт для апгрейда офисных систем, домашних ПК для работы с документами и веб-сёрфинга, а также для восстановления работоспособности старых игровых или мультимедийных сборок. Её объёма в 4 ГБ достаточно для базовой многозадачности, но для современных игр и ресурсоёмких приложений стоит рассмотреть комплект из двух или более таких модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти поколения DDR3, что чётко указывает на совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами именно под этот стандарт. Данный форм-фактор – стандартный DIMM для настольных компьютеров, который не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются меньшие по размеру планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR3 физически и электрически несовместима с более новыми слотами под DDR4 или DDR5, поэтому при выборе необходимо убедиться в соответствии поколения платы и памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 гигабайта, а его стандартная эффективная частота работы равна 1600 МГц, что было распространённым и сбалансированным показателем для эпохи DDR3. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая систему отзывчивой при работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и использовании браузера с несколькими вкладками. В игровых сценариях в паре с процессорами того времени эта память обеспечит стабильную работу, однако её одного модуля может не хватить для требовательных проектов последних лет, где критически важен двухканальный режим и больший суммарный объём.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартное рабочее напряжение для данного модуля составляет 1.5 В, что является типичным значением для большинства планок DDR3. Конкретные тайминги, влияющие на латентность, зависят от производителя чипов, но для частоты 1600 МГц они обычно находятся в сбалансированном диапазоне, обеспечивая приемлемую задержку. Данная память, как правило, работает на заводских настройках без поддержки продвинутых профилей автоматического разгона вроде XMP, что делает её установку максимально простой – система сама определит корректные частоту и тайминги после установки планки в слот.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR3, и процессорами AMD и Intel соответствующих поколений, например, серий AMD FX, AMD A-серии, а также Intel Core второго, третьего и четвёртого поколений. Важно учитывать, что хотя в названии указана приставка "AMD", данная память является стандартной DDR3 и зачастую совместима и с платформами Intel при условии корректной поддержки со стороны чипсета материнской платы. Для гарантированной работы на заявленной частоте 1600 МГц рекомендуется свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения, что является стандартом для модулей DDR3 с подобными характеристиками. Такое решение минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально при апгрейде уже собранных систем. Отсутствие радиаторов не является недостатком для работы на штатной частоте 1600 МГц, так как тепловыделение модуля при таких параметрах невысоко и эффективно рассеивается за счёт пассивного обдува общим потоком воздуха внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Этот товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в играх и приложениях, необходимо установить два идентичных модуля в парные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Поэтому для серьёзного апгрейда рекомендуется приобрести сразу две таких планки. В дальнейшем объём можно расширить, добавив модули в свободные слоты, но для оптимальной стабильности лучше использовать планки с максимально схожими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это принадлежность к устаревшему стандарту DDR3, который не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR3, а не под DDR4 или DDR5. Поскольку это одиночный модуль, для полноценного быстродействия в играх и тяжёлых задачах лучше сразу планировать покупку пары для работы в двухканальном режиме. Данная память – оптимальное и бюджетное решение для точечной замены неисправной планки в старом ПК или для недорогого увеличения объёма ОЗУ в офисной системе, но для сборки нового компьютера необходимо выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.