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Память оперативная DDR3 Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-04) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR3 Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-04)

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Память оперативная DDR3 Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510724
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
72

Описание товара Память оперативная DDR3 Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-04)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является бюджетным решением для апгрейда старых настольных компьютеров и рабочих станций. Он оптимально подойдет для базовых задач: работы с офисными приложениями, серфинга в интернете с умеренным количеством вкладок или использования в качестве дополнительного объема в мультимедийной системе. Для современных игр или ресурсоемких программ монтажа 4 ГБ может оказаться недостаточно, однако для оживления компьютера на платформах 2010-х годов это надежный и недорогой вариант.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что определяет его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами под это поколение. Он выполнен в форм-факторе DIMM, то есть предназначен для установки в стандартные настольные ПК. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически не совместима со слотами DDR4 или DDR5, поэтому проверка поколения на вашей материнской плате – обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 4 ГБ объёма при эффективной частоте 1600 МГц (стандарт PC12800). Этой частоты достаточно для обеспечения плавной работы системы на старых платформах с процессорами Intel Core второго-четвертого поколений или аналогичными AMD. В паре с двухканальным режимом (при установке двух одинаковых модулей) пропускная способность увеличивается, что положительно сказывается на общей отзывчивости компьютера в повседневных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение этой планки соответствуют стандартным для памяти DDR3-1600 значениям, обеспечивая стабильную латентность в рамках спецификации JEDEC. Модуль не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, что типично для решений этого класса. Он работает на штатных настройках материнской платы, гарантируя совместимость и надежность без необходимости тонкой настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром настольных платформ на базе чипсетов Intel (например, серий H61, B75, H87, Z77) и AMD (платформы AM3+, FM2). Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством процессоров и материнских плат того периода. Перед установкой рекомендуется проверить максимально поддерживаемый объем памяти и частоту в характеристиках вашей материнской платы, чтобы избежать несовместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это уменьшает его высоту и гарантирует совместимость даже с самыми крупными башенными кулерами, не создавая помех при установке. Отсутствие радиатора не является проблемой для памяти с такой частотой и напряжением, так как её тепловыделение в штатном режиме работы находится на низком уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима, который может дать заметный прирост в пропускной способности, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в соответствующий слот на материнской плате. При расширении системы стоит учитывать, что смешивание модулей с разными характеристиками (даже одной частоты) иногда может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это поколение DDR3, которое не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3. Для сложных задач, таких как монтаж видео или современные игры, одного модуля на 4 ГБ будет недостаточно, лучше рассматривать комплект из двух планок или больший общий объем. Этот модуль – оптимальный выбор для недорогого и простого увеличения оперативной памяти в старом системном блоке, где приоритетом является надежность и совместимость, а не максимальная скорость.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-04)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является бюджетным решением для апгрейда старых настольных компьютеров и рабочих станций. Он оптимально подойдет для базовых задач: работы с офисными приложениями, серфинга в интернете с умеренным количеством вкладок или использования в качестве дополнительного объема в мультимедийной системе. Для современных игр или ресурсоемких программ монтажа 4 ГБ может оказаться недостаточно, однако для оживления компьютера на платформах 2010-х годов это надежный и недорогой вариант.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что определяет его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами под это поколение. Он выполнен в форм-факторе DIMM, то есть предназначен для установки в стандартные настольные ПК. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически не совместима со слотами DDR4 или DDR5, поэтому проверка поколения на вашей материнской плате – обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 4 ГБ объёма при эффективной частоте 1600 МГц (стандарт PC12800). Этой частоты достаточно для обеспечения плавной работы системы на старых платформах с процессорами Intel Core второго-четвертого поколений или аналогичными AMD. В паре с двухканальным режимом (при установке двух одинаковых модулей) пропускная способность увеличивается, что положительно сказывается на общей отзывчивости компьютера в повседневных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и рабочее напряжение этой планки соответствуют стандартным для памяти DDR3-1600 значениям, обеспечивая стабильную латентность в рамках спецификации JEDEC. Модуль не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, что типично для решений этого класса. Он работает на штатных настройках материнской платы, гарантируя совместимость и надежность без необходимости тонкой настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром настольных платформ на базе чипсетов Intel (например, серий H61, B75, H87, Z77) и AMD (платформы AM3+, FM2). Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством процессоров и материнских плат того периода. Перед установкой рекомендуется проверить максимально поддерживаемый объем памяти и частоту в характеристиках вашей материнской платы, чтобы избежать несовместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это уменьшает его высоту и гарантирует совместимость даже с самыми крупными башенными кулерами, не создавая помех при установке. Отсутствие радиатора не является проблемой для памяти с такой частотой и напряжением, так как её тепловыделение в штатном режиме работы находится на низком уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима, который может дать заметный прирост в пропускной способности, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в соответствующий слот на материнской плате. При расширении системы стоит учитывать, что смешивание модулей с разными характеристиками (даже одной частоты) иногда может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это поколение DDR3, которое не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3. Для сложных задач, таких как монтаж видео или современные игры, одного модуля на 4 ГБ будет недостаточно, лучше рассматривать комплект из двух планок или больший общий объем. Этот модуль – оптимальный выбор для недорогого и простого увеличения оперативной памяти в старом системном блоке, где приоритетом является надежность и совместимость, а не максимальная скорость.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3
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